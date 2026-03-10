Haberler

Edirne'de bir araçta 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi

Güncelleme:
Edirne'de, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta 8 kilo 60 gram kokain bulundu. Bulgaristan uyruklu sürücü, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Bulgaristan uyruklu şüphelinin kullandığı SUV tipi araçta, narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Aracın farklı yerlerine gizlenmiş 8 kilo 60 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
