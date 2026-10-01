Edirne'de 75 yaşındaki Hüseyin Koşar, yarım asrı aşkın süredir fotoğraf çekiyor

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Edirne'de 75 yaşındaki emekli Hüseyin Koşar, gençlik yıllarında merakla başladığı fotoğraf tutkusunu ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Terzilik mesleğine çırak olarak başlayan Koşar, o yıllarda fotoğrafa merak sardı.

İlk fotoğraf makinesini 1965'te alan Koşar, yarım asrı aşkın süredir hem Edirne'nin tarihi ve kültürel güzelliklerini hem de yakınlarını fotoğraflıyor.

Emekli olduktan sonra 2003'te Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğine (EFOD) katılan ve yönetim kurulu üyesi olan Koşar, bugüne kadar çok sayıda fotoğraf sergisi açtı ve çeşitli konularda atölye çalışmalarına katıldı.

Fotoğrafçılık alanında ödülleri bulunan Koşar, derneğin en yaşlı üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

İlerleyen yaşına rağmen enerjisi ve fotoğraf tutkusuyla çevresine örnek olan Koşar, fotoğrafçılık sayesinde emeklilik yıllarını aktif geçiriyor.

?"Geceli gündüzlü fotoğraf peşindeyim"

Hüseyin Koşar, AA muhabirine, terzilik mesleğine başladığı yıllarda fotoğraf merakının doğduğunu söyledi.

Fotoğraf serüveninin kartpostal biriktirmekle başladığını ifade eden Koşar, "Çıraklık ve kalfalık dönemimde kartpostal arşivi oluşturdum. İş yerimi açtığımda da fotoğraf makinemi aldım. Tarihi ve kültürel alanlar ile aile fotoğrafları çekmeye başladım. O günden bu yana çok fotoğraf çektim ancak bu işi profesyonel olarak 2003'te katıldığım EFOD'da yapmaya başladım." dedi.

Yarım asrı aşkın süredir fotoğrafla ilgilendiğini belirten Koşar, 75 yaşında olmasına rağmen fotoğrafla uğraştığını, gece-gündüz fotoğraf çektiğini anlattı.

Fotoğraf meraklılarını derneğe davet eden Koşar, her yıl farklı konularda atölyeler düzenlediklerini, bu yıl da "köyde yaşam", "su" ve "yaşlılık" konularında çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Atölyelerde 15'er kişilik gruplar halinde çekimler gerçekleştirdiklerini dile getiren Koşar, çalışmaların sonunda sergiler açtıklarını ve eserlerinin beğenilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

"Emeklilere fotoğrafçılığı öneririm"

Koşar, fotoğrafçılık sayesinde emeklilik yıllarını dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Fotoğraf çekmek için Türkiye'nin çeşitli illerine ve yurt dışına gittiğini anlatan Koşar, "Emeklilere fotoğrafçılığı öneririm. Doğada, temiz havada yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekmek insanı zinde tutuyor. Kahvehanede oturmaktansa fotoğraf çekmek çok güzel hissettiriyor." dedi.

Hüseyin Koşar, maliyetli bir uğraş olmasına rağmen gençlere imkanları ölçüsünde fotoğraf makinesi edinerek fotoğrafçılığa hobi olarak başlamalarını önerdi.

Kaynak: AA