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Edirne'de 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 gözaltı

Edirne'de 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 gözaltı
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EDİRNE'de polisin yabancı plakalı araçta yaptığı aramada 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de polisin yabancı plakalı araçta yaptığı aramada 600 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amirliği görevlileri, devriye sırasında şüphelendikleri yabancı plakalı bir aracı durdurup, arama yaptı. Aramada uyuşturucu, uyarıcı nitelikte 600 adet hap ele geçirilirken, araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen haplar ile 3 şüpheli, adli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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