Haberler

Edirne'de 6, Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen denetimlerde yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edildi. Kırklareli'nde yakalanan 11 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 11 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
İYİ Partili başkana saldırı! Otomobiline binerken darbedildi

İYİ Partili başkana saldırı! Yaşananlar sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maç sonunda statta çalan şarkılar Galatasaray'ın tepkisini çekti

Maç sonunda statta çalan şarkılar ortalığı karıştırdı
Manisa'da otobüs kazası: 18 kişi yaralandı

Manisa’da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 18 kişi yaralandı
Çiftçinin yeni umudu oldu! Az masrafla yüksek gelir getiriyor

Tarlasına eken sıfır masrafla servet kazanıyor
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Melis İşiten ve Sefo'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Melis İşiten ve Sefo'dan ilk açıklama geldi
İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri 'Jak Tovim' yakalandı

İsrail bağlantılı dev dolandırıcılık şebekesinin lideri de yakalandı
Trabzon'da şaşkına çeviren olay! Şiddetli yağmur kasisi yerinden söktü

Görüntü Trabzon'dan! Sağanak sonrası akıllara durgunluk veren olay
Bursaspor liderlik maçında golcüsü Iheanacho ile güldü

Bu adamı kim durduracak? Takımını tek başına liderliğe taşıdı