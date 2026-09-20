Edirne'de 6, Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen denetimlerde yakalandı

Edirne'de 6, Kırklareli'nde 11 düzensiz göçmen denetimlerde yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne'de denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiği tespit edildi. Kırklareli'nde yakalanan 11 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 6 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 11 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA