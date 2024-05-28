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Edirne'de 42 İnternet Sitesine Erişim Engellendi

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Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 42 internet adresine erişim engellendi. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında yasadışı içerikli paylaşım yapan internet sitelerini tespit etti ve bu adreslere erişimi engelledi.

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 42 internet adresine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Yasadışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 42 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek bu adreslere erişim engellendi.

Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Jandarma Edirne Teknoloji Güncel Haberler

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