Edirne'de otomobilde 40 kilogram skunk ele geçirildi

Güncelleme:
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 40 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de 40 kilogram skunkun ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 40 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

