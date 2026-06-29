Edirne'de sıcak hava etkili oldu

Edirne'de etkili olan sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Meteorolojik verilere göre, hava sıcaklığı Edirne'de 36 derece olarak ölçüldü.

Edirne'de, sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar normal günlere göre boş kaldı.

Bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan vatandaşlar, ağaç gölgeleri ve parklarda serinlemeye çalıştı.

Açık alanlarda yürüyen vatandaşlar ise şemsiye ve şapkalar yardımıyla güneşten korunurken, yelpaze ve mini vantilatörlerle serinledi.

Kentte hafta ortasına kadar etkili olacak sıcak havanın, perşembe günü yerini sağanağa bırakması bekleniyor.