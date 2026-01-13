Haberler

Edirne sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ zanlısı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de, 2025'te Avrupa'ya kaçmayı planlayan 330 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı. Güvenlik güçleri, Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyelerini sınır hattında durdurdu.

Edirne'de kolluk kuvvetleri, 2025'te Avrupa'ya kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 330 kişiyi yakaladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası yargılanmaktan kurtulmayı planlayan örgüt üyelerinden bazıları, Edirne üzerinden Avrupa ülkelerine kaçmayı denedi.

54. Mekanize Piyade Tugayı, 4. Mekanize Piyade Tugayı, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimi düzensiz göçmenlerin arasına sızmış kimi PKK, MLKP gibi terör örgütleriyle işbirliğinde kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ zanlısını sınırı geçemeden yakaladı.

Sınır hattında geçen yıl 330 FETÖ şüphelisini yakalayan güvenlik güçleri, 15 Temmuz 2016'dan bu yana Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışan 4 bin 500'e yakın şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen asker, hakim, savcı, öğretmen, polis ve akademisyenler bulunuyor.

Örgütün üst düzey isimleri sınırda yakalandı

Darbe girişimi gecesi Ankara Gazi Orduevi'nde bir düğüne katılan dönemin Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi'yi alıkoyarak Akıncı Üssü'ne götürenler arasında yer alan Halil Kumcu, 2017'de hudut birliği askerlerince sınırdan geçmeye çalışırken yakalanarak tutuklandı.

"Halkı Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kapatılan Nokta dergisinin yöneticisi Murat Çapan da sınır hattından kaçmaya çalışırken yakalanarak cezaevine gönderildi.

Örgütün Kolombiya sorumlusu Y.Y. ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada "FETÖMETRE" uygulamasıyla deşifre edilen eski albay M.E. de güvenlik güçleri tarafından sınır hattında yakalananlar arasında yer alıyor.

Edirne'de aralarında örgütün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü" avukat E.Y'nin de olduğu FETÖ şüphelisi 3 kişi, Yunanistan'a kaçarken Kasım 2020'de yakalandı. Zanlılar tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Sümeyye Gülen, Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2022 yılı haziran ayında yakalandı. Sümeyye Gülen'in de aralarında olduğu 4 FETÖ üyesi tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama