Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, mesajında, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık iradesini tarihe kazıyan en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin Cumhuriyet'e giden yolu açtığını ifade eden Akalın, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini ve vatanının geleceğini kendi iradesiyle belirleyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, milletimizin cesaretinin ve bağımsızlık tutkusunun en güçlü göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Akalın, milli egemenliğe, hukuk devletine ve Cumhuriyet'in temel değerlerine sahip çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Keşan Belediye Başkanı Özcan

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da mesajında, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Zaferle yalnızca vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılmadığını, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin de tüm dünyaya duyurulduğunu aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği büyük iradenin, azmin ve kararlılığın en güçlü simgelerinden biridir. Büyük Zafer'le yalnızca vatan topraklarımız düşmandan kurtarılmamış, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığından ve özgürlüğünden hiçbir koşulda vazgeçmeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ile Meclis Başkanı Feridun Çatalçekiç de mesajlarında, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in ardında milletin bağımsızlık ve özgürlük aşkı ile kahraman ordunun cesaret ve fedakarlığının bulunduğunu ifade etti.

Büyük Zafer'e hayat veren ruh ve şuurun Cumhuriyet'in temellerinde yer aldığını vurgulayan Öztürk ve Çatalçekiç, "Bu yüksek ruh ve şuur, her daim canlı kalacak ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Tarihi şanlı zaferlerle dolu büyük Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bizlere armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA