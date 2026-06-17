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Edirne'de 3 vali yardımcısı ve 4 kaymakamın görev yeri değişti

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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Edirne'de 3 vali yardımcısı ve 4 kaymakamın yeni görev yerleri belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Edirne'de 3 vali yardımcısı ile 4 kaymakamın görev yeri değiştirildi.

Kararnameye göre, Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin İstanbul Vali Yardımcılığına, Ercan Çiçek Adana Vali Yardımcılığına, Turgut Subaşı ise Sakarya Vali Yardımcılığına atandı.

Edirne Vali Yardımcılığı görevlerine Çanakkale Valiliği Hukuk Müşaviri Önder Coşğun ile Erzurum Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı getirildi. Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül de Edirne Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı.

Kararname kapsamında İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili Batman Vali Yardımcılığına, Enez Kaymakamı Merve Ayık Isparta'nın Aksu ilçesine, Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç Kars'ın Arpaçay ilçesine, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz ise Eskişehir'in Han ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.

Ardahan'ın Göle Kaymakamı Yunus Emre Fırat Enez Kaymakamlığına, Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı Meriç Kaymakamlığına, Kars Vali Yardımcısı Hayrettin Buğra Güzel de İpsala Kaymakamlığına atandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
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