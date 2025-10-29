Edirne'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 23 yabancı uyruklu yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Çakmak ve Hamitli köyündeki denetimlerde, Irak, İran, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.