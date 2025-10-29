Edirne'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 23 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Irak, İran, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 23 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Çakmak ve Hamitli köyündeki denetimlerde, Irak, İran, Cezayir, Fas ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel