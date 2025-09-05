Edirne'de 2025-2026 Eğitim Yılı Başlıyor

Edirne'de okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla pazartesi günü saat 09.30'da Yüksel Yeşil İlkokulunda, Edirne Valisi Yunus Sezer'in katılımıyla program düzenlenecek.

Programın ardından saat 13.45'te Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni yapılacak.

Bu yıl Edirne'de okul öncesine 5 bin 411, ilkokul birinci sınıfa 4 bin 71, ortaokul beşinci sınıfa 4 bin 719, liselerin dokuzuncu sınıfına 4 bin 440 öğrenci kayıt yaptırdı.

Böylece yeni eğitim yılına 18 bin 641 öğrenci ilk kez adım atarken, toplam öğrenci sayısı 53 bin 782'ye ulaştı.

İlde eğitim faaliyetleri 4 bin 409 öğretmen ve idareci ile 536 yardımcı personel olmak üzere toplam 4 bin 945 görevlinin katkısıyla yürütülecek.

Edirne'de 2025-2026 eğitim yılında okul öncesi 63, ilkokul 99, ortaokul 91, lise 66 olmak üzere 319 okulda ders zili çalacak.

Bağlı kuruluşlarla toplam okul ve kurum sayısı 350 oldu.

Öte yandan 587 bin 375 ücretsiz ders kitabı dağıtıldı.