Edirne'de iş yerinden hırsızlık kamerada

EDİRNE'de, 2 çocuğun bir iş yerinden 2 bin 500 TL ile cep telefonu çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sabuni Mahallesi'ndeki balık lokantasında meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için gelen A.F.A., kilidi kırılan kapının açık olduğunu gördü. A.F.A., iş yerindeki incelemesinde, kasadan 2 bin 500 TL ile cep telefonunun çalındığını fark etti. İşletmenin güvenlik kamerasını inceleyen A.F.A., gece saatlerinde gelen 2 çocuğun sokakta bir süre oyalandığını, sonra içlerinden birinin gözcülük yaparken, diğerinin asma kilidi kırıp iş yerine girdiğini gördü. Şüphelilerin, kasadaki 2 bin 500 TL ile işletmeye ait cep telefonunu çalıp bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı