Edirne'de 160 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 6 araç durduruldu ve içerisindeki kaçak göçmenler ile organizatörler yakalandı. Kaçak göçmenler göç idaresine gönderilirken, organizatörler ise adliyeye sevk edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 6 araç, durduruldu. Bu araçlarda 160 kaçak göçmen ile 6 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 6 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.