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Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalı köyünde yaptıkları kontrolde 3 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda İran, Irak ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüleri M.Y, M.A.K. ile F.Ş'ye 64 bin 645 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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