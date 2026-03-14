Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda bir tören gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdür Vekili Ali Kaya, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Sağlık Müdür Vekili Ali Kaya, törende yaptığı konuşmada, sağlık mensuplarının gece gündüz demeden toplum sağlığı için çalıştığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının pandemi döneminde de özveriyle çalışarak insanların sağlığı için mücadele ettiğini belirten Kaya, "Sağlık çalışanları insan hayatına dokunarak onlara umut olmaktadır. Fedakarca görevlerini yapmaktadırlar. Bu anlamlı günde sağlık çalışanlarımıza verdikleri emek için teşekkür ediyor, görevi başında hayatını kaybedenleri anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Törende Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ve Edirne Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faruk Yorulmaz da konuşmasında sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
