Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin sürdüğü belirtilirken, yabancı uyruklular işlem sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda Saçlımüsellim köyündeki denetimlerde Afganistan, Fas, Cezayir ve Sri Lanka uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel