Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalananlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Eskiköy'deki denetimlerde Afganistan, Cezayir ve Irak uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel