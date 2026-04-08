Edirne'de balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Edirne'de 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen 11 yaşındaki A.E.D, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi Mevlana Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

Edirne'de 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Lala Şahin Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi A.E.D, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5'inci kattaki evinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle birinci kattaki terasa düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, A.E.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi

Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
69 yaşındaki katilden bir garip itiraf! '15 parçaya böldüm' dedi, cinayeti kabul etmedi

Eş katilinden bir garip itiraf! Her şeyi anlattı cinayeti kabul etmedi
Birbirlerini silen Zehra ve Vargas ilk kez karşı karşıya geldi

Beklenen karşılaşma gerçekleşti!

Jaden Smith’ten Jackie Chan’e duygusal doğum günü mesajı

Usta isme vefa doldu sözler! Geçmişe uzanan anlamlı paylaşım
Şükran Ovalı’dan şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım

Şoke eden itiraf: El şakası yaptı, boğazını yırttım
İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı

İşte zirvenin sahibi! Dünyanın en iyi 20 teknik direktörü açıklandı
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket

Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket