Edirne'de 10 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 10 kaçak göçmen yakalandı.
Sınır birlikleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Sığırcılı köyünde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Mısır, Somali ve Suriye uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel