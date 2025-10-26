Edirne'de 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel