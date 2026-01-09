Haberler

Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Yıldız ve İpek, AA'nın "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Okan Yıldız ve Halis İpek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi ve çeşitli kategorilerde oy verdiler. Oylama, 31 Ocak'a kadar devam edecek.

Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Okan Yıldız ve Halis İpek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yıldız, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Yıldız, "Gazze ve Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafını seçen Yıldız, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Yıldız, "Haber" kategorisinde de tercihini Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Başsavcı Vekili İpek

AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflarını inceleyen Halis İpek, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre" kategorisinde Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz", "Haber" kategorisinde ise Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" adlı fotoğrafına oy verdi.

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" adlı fotoğraflarını seçen İpek, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" adlı karesini tercih etti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
