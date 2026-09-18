Edirne - Çocuklardan Gazze’ye gökyüzünden uçurtmalı barış çağrısı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çocuklar işgal altındaki Gazze'deki çocuklarla dayanışma içinde olduklarını göstermek ve barış mesajı vermek üzere 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın' sloganıyla düzenlenen uçurtma etkinliğine katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Hersekzade Ahmet Paşa İmam Hatip Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Keleş, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 250 öğrenci ile aileleri ve öğretmenleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Gazze'deki saldırılarda hayatlarını kaybeden sivil ve çocuklar için dua edilmesiyle sürdü.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, uçurtmalarla birlikte gökyüzüne çocukların umutlarını, barış dileklerini ve kardeşlik mesajlarını da göndereceklerini belirterek, "Çünkü uçurtma, bir çocuk için sadece bir oyuncak değildir. Uçurtma, oyundur, özgürlüktür, hayaldir, umuttur. ve biz biliyoruz ki, Her çocuk oyun oynamalıdır. Her çocuk güven içinde büyümelidir. Her çocuk eğitim görmelidir. Her çocuk kendisini ifade edebilmelidir. Bunlar birer ayrıcalık değil, çocukların en temel haklarıdır. Bu hakların korunması da bütün insanlığın ortak sorumluluğudur. Bugün Gazze'de yaşanan çatışmaların en ağır sonuçlarını çocuklar yaşamaktadır. Çocukların yaşam, sağlık, güvenlik ve eğitim haklarının zarar gördüğü; hatta çocukların en masum oyunlarından biri olan uçurtma uçurmanın dahi savaşın gölgesinde kaldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte bu nedenle bugün Keşan'dan çok anlamlı bir ses yükseltiyoruz. Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın" dedi.

Çocuklar daha sonra aileleri ve öğretmenleriyle hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Türk ve Filistin bayraklarının renklerinde uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü etkinlikte çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı