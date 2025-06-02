Edirne Çevre Müdürü'nden Vali Sezer'e Ziyaret

Edirne Çevre Müdürü'nden Vali Sezer'e Ziyaret
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Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Valisi Yunus Sezer'i ziyaret ederek çevre bilincinin arttırılması ve sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sunma hedeflerini paylaştı.

Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı ve kurum personeli Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen ziyarette, yaptıkları etkinlikler hakkında Vali Sezer'e bilgi veren Sarı, çevre bilincini artırmayı ve sürdürülebilir çevre politikalarına katkı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Vali Sezer, de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel
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