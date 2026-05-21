Edirne Bienali için açılış programı düzenlendi

23 ülkeden 200 sanatçının katılımıyla düzenlenen Edirne Bienali, köprüler temasıyla başladı. Vali Sezer, bienalin kentin tanıtımı ve kültürel birleşme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Köprüler temasıyla düzenlenen Edirne Bienali için açılış programı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki açılış programında, Edirne Bienali'nin 23 ülkeden 200'e yakın kendi alanında çok önemli sanatçının katılımıyla başladığını söyledi.

Köprüler temasıyla bir aydan uzun sürecek bienalin büyük emeklerle hazırlandığını belirten Sezer, "Balkanlar, köprüler diyarı. Nehirlerin olduğu yerlerde köprüler de var. Ama köprüler fiziki olarak insanları buluşturduğu gibi gönülleri, kültürleri de aslında birleştiriyor. Balkanlar çok kozmopolit, birçok milletin yaşadığı bir yerdir. Köprülerle burada güzel bir birliktelik oluşmuş. Bunu da yansıtma imkanı bulacağız." dedi.

Sezer, köprülerin buluşturduğu her şeyin bienalde anlatıldığını dile getirdi.

Bienalin, Edirne'nin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Sezer, "Edirne bir anıt şehir. Bu kadar tarihi ve kültürel yapıya sahip dünyada çok ender şehir var. Edirne'nin tarihi ve kültürel yönüyle bir şehir olarak ön plana çıkması bizim açımızdan çok önemli." diye konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da köprüler temasıyla hazırlanan Edirne Bienali'nin kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacağına, Edirne'nin dünya kültür sahnesinde önemli bir yer edineceğine inandığını ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin şekillendirdiği kadim şehir Edirne'nin tarihi eserleri ve sokaklarıyla farklı hafızaları bir arada taşıdığını belirterek, Edirne Bienali'nin köprüler temasıyla düzenlenmesinin anlamlı olduğunu dile getirdi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de köprüler temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen bienalin gönüller arasında görünmez köprüler kuracağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne Bienali Koordinatörü Didem Çapa da farklı kültürlere saygı duymanın onları anlamakla mümkün olduğunu, sanatın bunun en güzel ifade biçimi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, kervansarayda sergilenen eserleri inceleyerek sanatçılardan bilgi aldı.

Programa CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

Kentin farklı noktalarındaki dans performansları, konserler, açık hava projeleri ve çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı bienal 28 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
