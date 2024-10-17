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Edirne Belediyesi ve EDAK'dan Doğal Afetlere Karşı İş Birliği

Edirne Belediyesi ve EDAK'dan Doğal Afetlere Karşı İş Birliği
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Edirne Belediyesi ile Edirne Arama ve Kurtarma Derneği (EDAK) arasında doğal afetlere karşı ortak tatbikat ve eğitimlerin yapılmasına yönelik bir protokol imzalandı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Edirne Belediyesi ile Edirne Arama ve Kurtarma Derneği (EDAK) arasında, olası doğal afetlere karşı ortak tatbikat, seminer, eğitim ve sosyal etkinliklerin yürütülmesine dair iş birliği ve ortak hizmet projesi protokolü imzalandı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki imza töreninde yaptığı konuşmada, EDAK'ın yürüttüğü faaliyetleri yakından takip ettiğini belirtti.

İş birliğinin hem Edirne hem de olası İstanbul depremine hazırlık için oldukça önemli olduğunu ifade eden Akın, "Edirne'nin merkezi bir deprem bölgesi olmayabilir. Ama yanı başımızda Saros bir deprem bölgesi. Her zaman söylüyoruz bir ön hazırlık olmalı ki hiç zaman kaybetmeden acil bir şekilde müdahale gerçekleştirebilelim. Biz Edirne Belediyesi olarak bu anlamdaki sorumluluğumuzun farkındayız. Aynı zamanda AFAD'la da ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bütün kurumlarla iş birliği halindeyiz." diye konuştu.

EDAK Başkanı Ilgaz Çakıcı da 1999 Gölcük depremi sonrası kurulmuş derneğin Türkiye'nin birçok noktasındaki felaketlerde vatandaşlara yardım eli uzattığını belirterek, "Bundan sonra uzatacağımız yardım elinde Edirne Belediyesi'nin de desteğini alacak olmak bizim için gurur verici. Bu iş birliği belediyemize de derneğimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çakıcı, Akın'a destekleri dolayısıyla teşekkür ederek baret hediye etti.

İmza törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Afet İşleri Müdürü Ender Özden, EDAK gönüllüleri ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Protokol, afet tatbikatlarının düzenli olarak yapılması, halka yönelik bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi ve her iki kurumun katılımıyla çeşitli sosyal etkinliklerin organize edilmesini kapsıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel

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