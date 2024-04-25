Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden öğrencilere eğitim

Edirne Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü eğitmenleri, Plevne İlkokulu'nda "Sıfır atık ve çevre eğitimi" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilere atıkların geri dönüşümü ve sıfır atık konularında bilgi verildi. İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atık oluşumunun engellenmesi konularında öğrencilere farkındalık kazandırıldı.

Eğitim sonunda, öğrencilere geri dönüşüme katkı sağlamaları için okula ihtiyaca uygun atık kutuları bırakıldı.

Müdürlük yetkilileri, eğitimlerin süreceğini belirtti.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Kaymaz'dan Özcan'a ziyaret

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kaymaz, Özcan'a görevinde başarı diledi.

Özcan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymaz'a teşekkür etti.