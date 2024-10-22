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Edirne Belediye Başkanları CHP Genel Merkezinde Buluştu

Edirne Belediye Başkanları CHP Genel Merkezinde Buluştu
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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve ilçe belediye başkanları, CHP Genel Merkezinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Belediye projeleri ve ortak sorunlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve ilçe belediye başkanları CHP Genel Merkezinde ziyaretlerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, Özel'e kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildiğini belirtti.

Yapılan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Akın, "Ortak sorunlar üzerine çalışmalarımız ve çözüm önerilerimiz hakkında düşüncelerimizi kendisi ile paylaştık. Ayrıca üyesi olduğum Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni olarak görüştüğümüz ve uygulamaya geçecek konular hakkında da ben kendisini bilgilendirme fırsatı buldum. Sayın Genel Başkanımız da bizler aracılığıyla tüm Edirne'ye selamlarını iletti." ifadelerini kullandı.

Edirne heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş'i de ziyaret etti.

Belediye başkanları Ankara'da buluştu

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve ilçe belediye başkanları Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği Toplantısı öncesi bir araya geldi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin toplantı öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Belediye başkanları görüşmede yerel yönetimlerin dayanışma içerisinde yapabileceği projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Kadınlara meme kanseri taraması

Lalapaşa ilçesinde kadınlar Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Edirne'ye Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) gönderildi.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi.

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi de kadınlara sağlıklı bir hayat diledi.

Bilgilendirmenin ardından program çerçevesinde kadınlar Edirne'deki KETEM'e tarama amacıyla otobüsle götürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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