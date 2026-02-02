Haberler

Edirne'de Berat Kandili mesajları

Güncelleme:
Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Berat Kandili dolayısıyla toplumsal barış ve kardeşliğin önemine vurgu yapan mesajlar yayımladı. Gencan, bu özel günlerin huzur getirmesini dilerken, İba da manevi yenilenmenin fırsatı olarak Berat Kandili'ni öne çıkardı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Berat Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Gencan, mesajında, özel günlerin toplumsal yaşamda önemli bir yerinin olduğunu belirtti.

Ramazan ayının müjdeleyicisi olan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzurunun yaşandığını aktaran Gencan, "Edirne Belediyesi olarak, şehrimizin her köşesinde huzurun ve kardeşliğin egemen olması için çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı gecenin, kırgınlıkların yerini hoşgörüye bıraktığı, toplumsal barışın ve sevginin arttığı bir iklime vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Berat Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

İba, mesajında, kandillerin dostluk ve kardeşliği pekiştiren önemli günler olduğunu belirtti.

Berat Kandili'nin affın, arınmanın ve manevi yenilenmenin bir fırsatı olduğunu aktaran İba, Berat Kandili'nin, sadece bireysel ibadetlerle değil yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesiyle büyük ölçüde anlam kazandığını kaydetti.

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten İba, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle başta Edirneli hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik ediyor bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Rab'bim hep birlikte Ramazan'a ulaşmayı nasip etsin."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
