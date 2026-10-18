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Edirne Belediye Başkanı Gencan, Muhtarlar Günü'nde iş birliği mesajı verdi

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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gencan, muhtarların mahallelerin seçilmiş temsilcileri ve yerel yönetimlerin çalışma ortakları olduğunu belirterek her mahalleye eşit hizmet için iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, muhtarların mahallelerin seçilmiş temsilcileri, vatandaşların sesi ve yerel yönetimlerdeki en önemli çalışma ortakları olduğunu belirtti.

Mahallelerdeki ihtiyaç ve taleplerin ilgili kurumlara ulaştırılmasında muhtarların önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Gencan, Edirne'nin her mahallesine eşit hizmet götürmek adına muhtarlarla iş birliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Muhtarların üstlendiği sorumluluğu ve gösterdikleri çabayı çok değerli bulduğunu kaydeden Gencan, mesajında şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan, hangi mahallede yaşarsa yaşasın her hemşehrimizin sesine kulak vermek ve ihtiyaçlarına imkanlarımız doğrultusunda çözüm üretebilmek. Bu anlayışla muhtarlarımızın görüş ve önerilerini dinlemeye, karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde Edirne'mizin her mahallesine eşit hizmet götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kentimiz için emek veren, mahallelerinin sorunlarına sahip çıkan ve hemşehrilerimizin ihtiyaçları için özveriyle çalışan tüm muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Başta Edirne'mizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında görevini özveriyle sürdüren tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
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