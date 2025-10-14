Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Kadın Çiftçilere Destek Mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, üretime omuz veren, tarlasında alın teriyle çalışan kadınların her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kadın üreticilere yem, damlama sulama hortumu ve ilaçlama kitleri desteği sağlamaya devam edeceklerini aktaran Gencan, "Kadınlarımızın emeği toprağın bereketini artırıyor, üretimin güvencesi oluyor. Onların gücü, bu şehrin umudu. Kadın çiftçilerimizin yanında olmak, geleceğe umut ekmektir." ifadelerini kullandı.

Gencan, yarın Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda kadınlara yönelik program düzenleyeceklerini kaydetti.

Devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerine ziyaret

İpsala Milli Eğitim Müdürlüğü Devamsızlık Takip Komisyonu, öğrencilerin evlerini ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık'ın da katıldığı ziyaretlerde, eğitimin sürekliliğinin öğrencilerin akademik başarıları ve gelecekteki sosyal yaşamları açısından taşıdığı önem anlatıldı.

Velilere çocuklarının eğitimden kopmaması için üzerlerine düşen sorumluluklar hatırlatıldı.

İpsala'daki okullarda afet tatbikatı

İpsala ilçesindeki okullarda eş zamanlı afet tatbikatı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Afetler ve Dayanıklılık Ayı kapsamında Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla okullarda afet tatbikatı gerçekleştirildi.

Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda, öğrenci ve öğretmenlerde afet bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları da yapıldı.

AFAD Destek Gönüllüsü ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği Eğitmeni Bilge Çağrı Günay, okulları tek tek ziyaret ederek öğrencilere afet anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak anlattı.