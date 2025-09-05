Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Eğitim Yılı Mesajı ve Yeni Evde Bakım Hizmeti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı ve mutluluk dileklerini iletti.

Yeni bir eğitim yılına başlanacağını belirten Gencan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi olarak okullarımızın çevresinde temizlik, peyzaj, ilaçlama, dezenfeksiyon ve yaya güvenliği çalışmaları gerçekleştirerek yeni döneme hazır hale getirdik. Her çocuğumuzun güvenli, sağlıklı ve çağdaş bir eğitim ortamında öğrenim görmesi en büyük arzumuzdur. Eğitim yalnızca sınıflarda değil, yaşadığımız her sokakta desteklenmesi gereken bir süreçtir."

Belediyeden evde bakım hizmeti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, evde bakım hizmeti başlattıklarını belirtti.

Gencan, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirecek amacıyla önemli bir adımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Belediye Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda, yaşlı, engelli ve kronik hastalığı sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlar için kapsamlı bir hizmet başlattıklarını aktaran Gencan, "Özel olarak oluşturulan ekipler ihtiyaç sahiplerinin evlerine giderek hem ev temizliği yapacak hem de kişisel bakım hizmetleri sunacak. Bu kapsamda, ekiplere dahil edilen kuaför ve berberler, vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitelerine katkı sağlayacak. Evde bakım hizmeti talepleriyle ilgili olarak, başvurunun ardından bir sosyolog ve bir sağlık personeli ihtiyaç sahibi vatandaşın evine giderek inceleme yapacak." ifadelerini kullandı.

Meclisin eylül ayı toplantıları tamamlandı

Edirne İl Genel Meclisi'nin eylül ayı toplantıları sona erdi.

Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı.

Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, toplantıda, Has Yunus Bey türbesinde yapılan çalışmalara ilişkin bir rapor sundu.

İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Niyazi Yoldaş ise iş sağlığı ve güvenliği hakkında hazırlanan rapor hakkında bilgi verdi.