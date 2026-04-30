Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında Edirne Belediyesinde görev yapan çalışma arkadaşları başta olmak üzere, alın teriyle üreten tüm emekçilerin gününü kutladığını belirtti.

Şehirleri ayakta tutanların, üreten ve emek veren insanlar olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Edirne Belediyesi olarak, çalışanların haklarını gözeten, emeği koruyan bir anlayışla hizmet üretmeye devam ediyoruz. Kentimizde sosyal adaleti güçlendirmek, çalışma koşullarını iyileştirmek ve dayanışmayı büyütmek bizim için bir tercih değil, sorumluluktur.

Çalışan insanların daha iyi koşullarda yaşaması yalnızca bireysel bir mesele değil, kentimizin huzuru ve geleceğiyle doğrudan ilgilidir. 1 Mayıs, birlikte durmanın, yan yana olmanın ve emeğe sahip çıkmanın günüdür. Bu duyguyla, emeğiyle hayatı var eden tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, sağlık ve huzur diliyorum."

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Bomba iddia: İran'ın revize edilmiş barış planı cuma gününe kadar açıklanacak

Trump'ın beklediği haber geldi
Haberler.com
500

TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı

Piyasalar alev alev yanıyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere ayağını gösterip isyan etti

Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere gösterip isyan etti