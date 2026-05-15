Edirne Belediye Başkanı Gencan, CHP'nin baba ocağı olduğunu belirtti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, CHP'nin kendisi için baba ocağı olduğunu belirterek, Edirne'nin sorunlarını çözmek için mücadele ettiklerini ve herkese eşit hizmet götüreceklerini söyledi.

Gencan, CHP Edirne Merkez İlçe Danışma Kurulu öncesi düzenlenen basın açıklamasında, Edirne'nin sorunlarının çözümü için çalıştığını söyledi.

Büyük bir mücadeleyle şehrin birçok kronik problemine çözüm ürettiklerini belirten Gencan, "Edirneli hemşerilerimize ait olanı Edirneli hemşehrilerimize vereceğiz dedik. O yüzden yine aynı yerdeyiz. Bugün yine baba ocağındayız. Toplumun gerilime ve dedikodulara ihtiyacı yok. Gerçek sorunları tartışmak zorundayız, az sonra da yukarıda bunu yapacağız. O yüzden gündemin böyle meşgul edilmesi benim için çok üzüntü verici." dedi.

Edirne'de kendisine oy veren ya da vermeyen herkesin hakkını savunup her kesime hizmet götüreceğine dair söz verdiğini ifade eden Gencan, "Çok şükür bugün geldiğimiz noktada bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. O yüzden ben Edirneli hemşerilerime buradan tekrar seslenmek istiyorum. 4 Aralık 2023'de yola çıkan Filiz'le bugün karşınızda duran Filiz aynı. Daha çok mücadele edecek ama üstüne koyacak, daha çok çalışacak." diye konuştu.

Gencan, hukuksuzluğa uğrayan belediye başkanları ve bürokratların tutukluluk haline son verilmesi gerektiğini savundu.

CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı da ilçe danışma kurulunda ülkenin içinde bulunduğu süreci değerlendirip, örgütsel çalışmaları ele alarak oluşturacakları yol haritası hakkında konuşacaklarını ifade etti.

Toplantıya CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Parti Meclisi Üyesi Mahir Yüksel, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, belediye ve il genel meclisi üyeleri, il ve ilçe yöneticileri, eski milletvekilleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
