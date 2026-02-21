Edirne Belediye Başkanı Gencan, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Gencan, Gölet Kafe ve Restoran'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarıyla iftarda bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi.

Ramazanın, birlikteliğin ve dayanışmanın ayı olduğunu belirten Gencan, bu ramazanın Selimiye Camisi'nin restorasyon sonrası ibadete açılması nedeniyle ayrı bir öneminin olduğunu dile getirdi.

Edirne yüzyıllar boyunca birçok inancın ve kültürün bir arada saygı ve huzurla yaşadığı bir yer olduğunu ifade eden Gencan, "Selimiye de o güzel kubbesiyle bu birlikteliği bu dayanışmayı temsil ediyor. Edirne, Selimiye Camisi gibi bir yapıya sahip olduğu için çok şanslı. Ramazan boyunca Türkiye ve dünyanın birçok yerinden misafire ev sahipliği yapacağız. Bu da şehrimizin turizmi ve tanıtımı açısından önemli." diye konuştu.

İftara belediye başkan yardımcıları, CHP İl Başkanı Yücel Balkanlı ve Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör de katıldı.