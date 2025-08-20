Edirne Belediye Başkanı Akın, Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Akın, İstasyon Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkili olan yağışlar sonrası bölgede oluşan su birikintisini yerinde inceleyen Akın, sorunun kod farkından kaynaklandığını belirtti.

Vatandaşların istek ve taleplerini tek tek dinleyen Akın, "Şunu dürüstçe söylemem gerekiyor ki, yağışla birlikte şehrimizin bazı noktalarında bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Burası da onlardan bir tanesiydi. Burada kod farkından dolayı, bugün vatandaşımız bir video çekip göndermiş. Bu yol, bizim için çok kıymetli, şehrimizin alternatif yolu. Dolayısıyla burada, bu kod farkını ortadan kaldırıp bu sorunun önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Akın, Devlet Demir Yolları lojmanlarında da incelemelerde bulundu.