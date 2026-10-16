Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, mazbatasını İl Seçim Müdürü Yurt'tan aldı

Edirne Baro Başkanı Özgür Yıldırım, mazbatasını İl Seçim Müdürü Yurt'tan aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Baro Başkanlığına seçilen Özgür Yıldırım, mazbatasını Edirne İl Seçim Müdürü Aynur Yurt'dan aldı. Yıldırım, seçimin hayırlı olmasını diledi ve hukukun üstünlüğü ile insan haklarını korumaya devam edeceklerini söyledi.
Edirne Baro Başkanlığına seçilen Özgür Yıldırım, mazbatasını aldı.
Baronun yönetim kurulu üyeleri ve avukatlarla Edirne Adliyesine gelen Yıldırım, mazbatasını Edirne İl Seçim Müdürü Aynur Yurt'dan aldı.
Seçimin hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması doğrultusunda çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.
Kaynak: AA