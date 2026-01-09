EDAK üyelerine peçleri Vali Sezer tarafından takıldı

AFAD Akreditasyon Sistemi sürecini başarıyla tamamlayan Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) gönüllülerine, peçleri Vali Yunus Sezer tarafından takıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dernekte düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Sezer, törende yaptığı konuşmada, il genelinde 2 binden fazla gönüllüye arama kurtarma eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimlerin sürdüğünü aktaran Sezer, yaşanabilecek afetlere karşı kenti hazır hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Akreditasyon sürecini tamamlayan EDAK'ı tebrik eden Sezer, dernek üyelerine peçlerini taktı.