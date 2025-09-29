Edirne Adliyesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Edirne Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kampanyaya Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca da destek verdi.

Kan bağışında bulunan Sarıca, kan vermenin toplum sağlığı açısından önemine dikkat çekti.

Sarıca, kampanyaya destek olan hakim, savcı ve adliye personeline de teşekkür etti.