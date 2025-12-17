Edebiyat ve Müzik Tutkunları, Silivri'de Bir Araya Gelecek

(İSTANBUL) - Silivri Kültür Edebiyat Sanat Topluluğu'nun "3 Şair 30 Şiir" etkinliği ile Selimpaşa Bahar Türk Müziği Korosu'nun "Yeni Yıl Konseri", Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi'nde edebiyat ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

Silivri Kültür Edebiyat Sanat Topluluğu'nun "3 Şair 30 Şiir" etkinliği kapsamında Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi'nde bugün saat 19.30'da Türk edebiyatına yön vermiş üç büyük şairin seçkin eserleri edebiyatseverlerle buluşacak. Etkinlikte, Tevfik Fikret, Behçet Necatigil ve Yahya Kemal Beyatlı'nın dizeleriyle edebiyatın izi sürülecek.

Selimpaşa Bahar Türk Müziği Korosu ise 19 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi'nde Yeni Yıl Konseri düzenlenecek.

İki etkinlik de tüm vatandaşların katılımına açık olacak.