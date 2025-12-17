Haberler

Edebiyat ve Müzik Tutkunları, Silivri'de Bir Araya Gelecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri Kültür Edebiyat Sanat Topluluğu, '3 Şair 30 Şiir' etkinliği ile Tevfik Fikret, Behçet Necatigil ve Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerini sunacak. Ayrıca, Selimpaşa Bahar Türk Müziği Korosu da Yeni Yıl Konseri düzenleyecek. İki etkinlik de herkesin katılımına açık.

(İSTANBUL) - Silivri Kültür Edebiyat Sanat Topluluğu'nun "3 Şair 30 Şiir" etkinliği ile Selimpaşa Bahar Türk Müziği Korosu'nun "Yeni Yıl Konseri", Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi'nde edebiyat ve müzik tutkunlarını bir araya getirecek.

Silivri Kültür Edebiyat Sanat Topluluğu'nun "3 Şair 30 Şiir" etkinliği kapsamında Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi'nde bugün saat 19.30'da Türk edebiyatına yön vermiş üç büyük şairin seçkin eserleri edebiyatseverlerle buluşacak. Etkinlikte, Tevfik Fikret, Behçet Necatigil ve Yahya Kemal Beyatlı'nın dizeleriyle edebiyatın izi sürülecek.

Selimpaşa Bahar Türk Müziği Korosu ise 19 Aralık Cuma günü saat 19.30'da Önder Yılmaz Tiyatro Sahnesi'nde Yeni Yıl Konseri düzenlenecek.

İki etkinlik de tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece yarısı çekilen tel örgüye mahalleli isyan etti

Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu! Gece çekilen tel örgü isyan ettirdi
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Tolga Karel eski eşine ateş püskürdü! 'Hakkımı helal etmiyorum'

İddialar sonrası çılgına döndü! Eski eşine ateş püskürdü
title