Haberler

Edirne'den kısa kısa

Edirne'den kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) olağan genel kurul toplantısında, başkanlık görevine Şafak Çekver seçildi. Genel kurulda, yeni dönemde eğitim, ekipman ve kurumsal yapılanmaya ağırlık verileceği vurgulandı.

Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK) yönetim kurulu başkanlığına Şafak Çekver seçildi.

EDAK'tan yapılan açıklamaya göre, derneğin seçimli olağan genel kurul toplantısı dernek binasında gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Ertuğrul Tanrıkulu'nun yürüttüğü genel kurulda geçmiş döneme ait faaliyet ve denetim raporları okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Ardından gerçekleştirilen seçimlerde EDAK'ın yeni dönem yönetim kurulu ile denetim ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi. Derneğin yönetim kurulu başkanlığına Şafak Çekver seçildi.

Çekver, seçimin ardından yaptığı konuşmada, yeni dönemde de eğitim, ekipman ve kurumsal yapılanmaya ağırlık verileceğini belirtti.

Keşan Belediye Başkanı Özcan, genel kurula katıldı

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın genel kuruluna katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, genel kurulun hayırlı olmasını temenni etti.

Tek listenin yer aldığı seçimi kazanan Mahmut Demirkan ve yönetim kurulunu tebrik eden Özcan, üreten, emek veren ve şehrin ekonomisine değer katan esnafla her zaman ortak akıl ve dayanışma içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı

10 kişi can vermişti! Her birinin hikayesi yürek dağladı
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı

Sahaya bomba atıp kaleciyi yaraladı! Kendi de kabusu yaşadı