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Nehirde kaybolan Eda ve Şahin'i arama çalışmaları 2'nci gününde

Nehirde kaybolan Eda ve Şahin'i arama çalışmaları 2'nci gününde
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Aydın'da nehre giren Eda K.'nin cansız bedeni bulundu; diğer kayıp Şahin Ö. için arama sürüyor.

EDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren çocuklardan Eda K., kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın noktada dalgıçlar tarafından su altında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Eda K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede kayıp Şahin Ö.'yü bulmak için 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelin katılımı ile çalışmalar sürüyor.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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