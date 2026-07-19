Nehirde kaybolan Eda ve Şahin'i arama çalışmaları 2'nci gününde
Aydın'da nehre giren Eda K.'nin cansız bedeni bulundu; diğer kayıp Şahin Ö. için arama sürüyor.
EDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren çocuklardan Eda K., kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın noktada dalgıçlar tarafından su altında hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Eda K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede kayıp Şahin Ö.'yü bulmak için 32 dalgıç, 6 bot ve toplam 90 personelin katılımı ile çalışmalar sürüyor.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı