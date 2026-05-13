Haberler

Türk Eczacıları Birliği Başkan Demirci, Eczacılık Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü etkinliğinde eczanelerin birinci basamak sağlık hizmetlerindeki önemini vurguladı ve ekonomik bağımsızlık ile mesleki güçlenmenin şart olduğunu ifade etti.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, "Eczanelerimizin sunduğu birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliği, ancak ekonomik olarak güçlü ve mesleki bağımsızlığı korunmuş bir eczane yapısıyla mümkündür." dedi.

Demirci, Türk Eczacıları Birliği Konferans Salonu'nda, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu yılki kutlama temalarını "Sağlıklı Yaşamda Toplum Eczaneleri, Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Gücü: Eczacı" olarak belirlediklerini ifade eden Demirci, 187 yıldan bu yana mesleklerini bilimsellik, etik ilkeler ve halk sağlığının korunması üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Demirci, bugün Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren 30 bini aşkın eczane ile kamuda, akademide ve sanayide görev yapan 55 bin eczacının, sağlık sisteminin en yaygın, en erişilebilir ve en güvenilir noktalarından biri olarak hizmet sunduğunu belirtti.

Ülkede her 5 kişiden 3'ünün kronik hastalık riski altında olduğunu belirten Demirci, "Bu daha güçlü bir birinci basamak sağlık sistemine, daha yaygın koruyucu sağlık hizmetlerine ve sahadaki sağlık profesyonellerinin daha etkin kullanılmasına ihtiyaç olduğunu göstermektedir. İşte tam da bu nedenle eczacının sağlık sistemi içerisindeki rolünün güçlendirilmesi artık zorunluluktur." ifadesini kullandı.

Mehmet İrfan Demirci, plansız açılan fakülteler ve kontenjan artışları nedeniyle, eczacılık alanında istihdam sorunu yaşandığına vurgu yaparak, eczacılık eğitimi başarı sıralamasının 50 bin ile sınırlandırılması ve eğitimde kalite, akreditasyonun esas alınması gerektiğini söyledi.

Türk Eczacıları Birliği olarak 70 yılı aşkın geçmişi ve 55 bin üyesinin gücüyle ilaca güvenli erişimin en önemli güvencelerinden biri olduğunu aktaran Demirci, "Hastalarımızın ilaca ve sağlık ürünlerine en doğru danışmanlıkla ve en güvenilir şekilde erişebileceği tek adres eczanelerimizdir. Eczanelerimizin sunduğu birinci basamak sağlık hizmetinin sürekliliği, ancak ekonomik olarak güçlü ve mesleki bağımsızlığı korunmuş bir eczane yapısıyla mümkündür." diye konuştu.

??????????????

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Yönetime geri dönecek mi? Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe açıklaması

Yönetime dönecek mi? Fenerlilerin merakla beklediği soru yanıt buldu
Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi

Süper Lig devinden rakiplerini kıskandıracak transfer: Xhaka!
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu