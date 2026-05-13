Mardin'de 'Eczacılık Günü' kutlaması

Mardin Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, eczacıların yalnızca ilaç temin etmekle kalmayıp, koruyucu sağlık hizmetlerinde de önemli bir rol oynadıklarını belirtti.

MARDİN Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Eczacılık, yalnızca ilaç temin eden bir meslek değildir. Eczacı, hastaya danışmanlık yapan, koruyucu sağlık hizmetlerinde aktif rol alan ve çoğu zaman vatandaşın sağlık sistemine açılan ilk kapısıdır" dedi.

Mardin'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla program düzenlendi. Artuklu ilçesindeki eczacılar odasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mardin Eczacı Odası Başkanı Fatih Oral, eczacılığın yalnızca ortaya çıkan hastalığın tedavi edilmesi değil, aynı zamanda sağlıklı olma halini koruyan, danışmanlık yapan, gerektiğinde vatandaşın ilk başvurduğu sağlık kapısı olan köklü bir sağlık hizmeti olduğunu ifade etti. Koruyucu sağlık hizmetlerinin de bir parçası olduklarını dile getiren Oral, "Mardin Eczacı Odası olarak yalnızca mesleki konularla ilgilenen bir kurum olmayı yeterli görmüyoruz. Eğitimden bağımlılıkla mücadeleye, gençlere yönelik farkındalık çalışmalarından kurumlar arası ortak projelere kadar toplum sağlığını ilgilendiren her alanda iş birliğini önemsiyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, güçlü şehirler, birbirini dinleyen ve ortak akıl üreten kurumlarla mümkündür" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
