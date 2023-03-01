ECZACI KALFASI İLE EV ARKADAŞINI KENDİSİNE KÜFRETTİKLERİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Bursa'da eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini, tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Burak Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da eczacı kalfası Serdar Ergun ile ev arkadaşı Murat Kutlu ve köpeğini, tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Burak Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetteki ilk ifadesinde, cinayetleri kendisine küfrettikleri gerekçesiyle işlediğini söylediği öğrenilen Ahmet Burak Demir, köpeği vurduğunu ise hatırlamadığını öne sürdü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİLER

Öte yandan İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Serdar Ergun'un cenazesi yakınlarına teslim edilerek Bursa'ya getirildi. Ergun için Nilüfer ilçesinde bulunan Karaman Yeni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ergun'un eşi Fulya Öznur Ergun ile kızı, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Serdar Ergun, kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Murat Kutlu'nun cenazi de Yıldırım ilçesi Hacivat Sefa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı'nda defnedildi. (DHA)