Eczacı Ahmet Nezihi Pekcan, Koleksiyonuyla Mesleğini Sergiliyor

Konya'da eczacı Ahmet Nezihi Pekcan, mesleğiyle ilgili oluşturduğu binlerce parçadan oluşan koleksiyonunu iş yerinde sergiliyor.

Kadın doğum uzmanı babanın oğlu olan 64 yaşındaki Pekcan, babasının mesleği dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren ilaç kutuları ve şişelerine merak sardı.

Meslek tercihinde de bu merakın etkisi olan Pekcan, mesleğini yansıttığını düşündüğü parçaları biriktirmeye başladı.

Zamanla makas, ilaç kutusu, ilaç şişesi, şırınga, serum şişesi ve çanta gibi malzemelerden oluşan binlerce parçayı bir araya getiren Pekcan, koleksiyonunun, eczanesinde oluşturduğu alanda ziyaret edilmesine imkan sağlıyor.

"Her bir objenin değişik hikayesi var"

Ahmet Nezihi Pekcan, AA muhabirine, çok küçük yaşlarda biriktirmeye başladığı parçaların büyük bir koleksiyona dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mesleğini 46 yıldır severek yaptığını anlatan eczacı Pekcan, "Koleksiyonumun bu boyutlara ulaşacağını tahmin etmemiştim. İhalelere, açık artırmalara, müzayedelere katılıyorum. Zaman zaman bağışlar da alıyorum." dedi.

Pekcan, bu süre zarfında topladığı envanterin 5 bin çeşidi bulduğunu belirterek "Burada yaşayan bir tarih var. Eczacılık ve tıp tarihi var. Artık buraya sığmıyor. Birtakım objeleri kolilerde tutuyoruz. İleride daha geniş bir ortam olursa orada sergileme imkanı bulurum. Her bir objenin değişik hikayesi var." ifadesini kullandı.

"Mesleği tanıtmak için müze oluşturdum"

Pekcan, parçaların eczacılığı anlattığını, dolayısıyla biriktirme işini çok önemsediğini ve buna devam edeceğini belirterek şöyle devam etti:

"Envanterde Anadolu Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan objeler var. Mesleği tanıtmak için müze oluşturdum. Parçaların bir kısmını eczanemin içinde bir kısmını da eczanemin üstündeki bu alanda sergilemeye başladım."

Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan eczacı Ahmet Nezihi Pekcan, "Gelecek nesillere de bu mesleği bir değer olarak, bir kıymet olarak aktarmak istiyorum. Bizden sonraki nesiller de bu objelerin değerini anlayacaklar ve koruyacaklar. Bir eczacının yapmış olduğu ve üzerinde de kendi fotoğrafı olan bir krem var. Oldukça eski olduğunu söyleyebilirim. Hala kullanılabilecek kıvamda krem içerisinde mevcut." diye konuştu.

Kardeşinin de eczacılık yaptığını, eşinin çocuk hastalıkları uzmanı olduğunu anlatan Pekcan, koleksiyonunu ileride eczacı kızına devredeceğini dile getirdi.