Eceabat'ta zeytin üreticilerine iklim değişikliğine uyumlu budama eğitimi verildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde zeytin üreticilerine yönelik iklim değişikliğine uyumlu budama eğitimi verildi.

Alçıtepe köyünde düzenlenen eğitime, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan zeytin üreticileri katıldı.

Eğitim, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi zeytin uzmanı Celil Şen'in bilgi ve saha uygulamaları eşliğinde, İyi Bak Derneği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Deneyimli üreticilerin yanı sıra yeni zeytin yetiştiricileri ve kadın üreticilerin yoğun ilgi gösterdi eğitimde, artan sıcaklıklar, kuraklık ve düzensiz yağışların zeytin ağaçları üzerindeki etkileri ele alınarak, ağacın sağlığını koruyan ve uzun vadeli verimliliği destekleyen budama teknikleri paylaşıldı.

Sunumun ardından sahaya geçilerek uygulamalı budama çalışmaları yapıldı.

Eğitimin son bölümünde ise bitki röportajı adı verilen yenilikçi yöntem denendi.