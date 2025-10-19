Haberler

Eceabat'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe protokolünün katılımıyla bir tören gerçekleştirildi. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından muhtarların önemiyle ilgili konuşmalarla devam etti.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen program Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Suna Gül Girgin, seçilerek göreve gelen muhtarların demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiplik yaptığını söyledi.

Muhtarların bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Girgin, şunları kaydetti:

"Muhtarlar, millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir. Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum."

Törene, ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
