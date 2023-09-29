Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek göreve başladı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kaymakamlığına atanan Murat Çiçek göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Eceabat Kaymakamlığına atanan Kaymakam Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "tarihin kalbi, şehitler diyarı" Eceabat'ta göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Çiçek, ilçenin tüm aktörleriyle uyum içinde çalışmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

İlçedeki kurum ve kuruluşların yetkilileri de Çiçek'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.