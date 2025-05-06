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Ece Üner hakkında dava açıldı! Hapsi isteniyor

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Sunucu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gerekçesiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan davada, Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber sunucusu Ece Üner hakkında "devletin yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, açılan davada Üner hakkında 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Üner, 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

18 Mart günü Halk TV binasından polisler eşliğinde ifadeye götürülen Üner hakkında bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Üner'in, gazeteci İsmail Saymaz'ın pasaportuna el konduğunu ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiğini anlattığı X paylaşımına cevaben kullandığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık" şeklindeki ifadeleri nedeniyle savcılığa çağrıldığı öğrenilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında Üner hakkında ifadesinin alınması için emniyete hazır edilmesi yönünde talimat verildiği bildirilmişti.

Savcılık Üner'i yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ederken, Üner adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Ece Üner hakkında dava açıldı! Hapsi isteniyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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